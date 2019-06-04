Başkan Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'ne geldi. Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını kılacağı Büyük Çamlıca Camii'ne giriş yaptı.
Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.
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