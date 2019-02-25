Başkan Erdoğan: Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını aday gösterdi 25.02.2019 14:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan: ''Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp belediye başkan adayı gösteriyor.'' dedi.