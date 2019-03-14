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Başkan Erdoğan: Bay Kemal Ankara'da kendisi gibi bir aday buldu

14.03.2019 16:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yenimahalle'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır dedik. Peki muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlanır kapağını bulur. Bay kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı.'' dedi.


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