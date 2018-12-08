Türkiye'de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere; kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdık. Öyle mi? Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorlarsa öyle giyinirler. Senin başın niye açık? Niye kapalı? Böyle bir şeyi sormaya kimsenin hakkı yok. Ama bir anda bakıyorsunuz, bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasada kanunlarda her şey bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?
Başkan Erdoğan: "Başörtüsü tartışmasını yeniden açmanın kime ne faydası var"08 Aralık 2018, Cumartesi
- Başkan Erdoğan: "Başörtüsü tartışmasını yeniden açmanın kime ne faydası var"
- Başkan Erdoğan: "CHP zulmünden bu milleti kurtaralım"
- Başkan Erdoğan: "Ne dediler? Kumarhane açacaklar..."
- Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi
- Paris eylemlerinin 'duran kadın'ı
- Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, papazlar tarafından kutsandı
- Gaziantep'te pitbull dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa saldırdı
- Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmesi sosyal medyada yankı uyandırdı!
- Fransa ayakta! Paris'te gözaltılar başladı!
- CHP'de Şişli savaşı: Sarıgül mü, İnönü mü?
- AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?
- Fransa polisi basına panzer tanıtımı yaptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.