Başkan Erdoğan balkon konuşması yaptı: Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur 01.04.2019 01:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından balkon konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, ''Netice alamadığımız yerlerde gönüllere yeterince girememiş olduğumuzu gösteriyor. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingi, 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içerisinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksikleri tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şuanda YSK neticeleri açıklayacak. Açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Netice alırız veya almayız önemli değil niye kardeşlerim şunu unutmayın her olanda hayır vardır.'' dedi.