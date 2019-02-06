Haberler Web TV Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

06 Şubat 2019, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları