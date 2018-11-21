Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde ittifak...
Başkan Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme! Gündem yerel seçimlerde ittifak21 Kasım 2018, Çarşamba
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- Başkan Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme! Gündem yerel seçimlerde ittifak
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