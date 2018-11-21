Başkan Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme! Gündem yerel seçimlerde ittifak 21 Kasım 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde ittifak...