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Başkan Erdoğan Bağcılar'da konuştu

30.03.2019 18:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz" dedi.


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