Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a gitti
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gitti10 Temmuz 2018, Salı
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