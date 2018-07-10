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Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gitti

10 Temmuz 2018, Salı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a gitti

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