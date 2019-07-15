Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 'Bu vatan kimin?' şiirini okudu 15.07.2019 23:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte okuduğu işte o şiir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte okuduğu işte o şiirin sözleri;

BU VATAN KİMİN?

Bu vatan tankların tam karşısında sıra dağlar gibi duranlarındır

Şeytanın yoldaşı olmuş hainleri alnının çatından vuranlarındır

Şahlanmış yiğitler kır at misali

Köpürmüş caddeler Fırat misali

Kıyama kalkmış nice erkek kadın misali

Namussuza hesap soranlarındır

İsmini yazarak mezar taşına

Cemreler taşıdın yurdun kışına

Bakmadın yaşına başına ardına

Bedenini sevdaya sürenlerindir

Tepeden tırnağa tek vücut olup

Sokağa, caddeye meydana dolup

Bayrağı uğruna gül gibi solup

Asım şuuruna erenlerindir

Vatana sevgiyi ibadet bilip

Bayrağı kendine emanet bilip

En büyük rütbeyi şehadet bilip Bu aşkla toprağa girenlerindir.