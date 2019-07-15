Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 'Bu vatan kimin?' şiirini okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte okuduğu işte o şiir...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte okuduğu işte o şiirin sözleri;
BU VATAN KİMİN?
Bu vatan tankların tam karşısında sıra dağlar gibi duranlarındır
Şeytanın yoldaşı olmuş hainleri alnının çatından vuranlarındır
Şahlanmış yiğitler kır at misali
Köpürmüş caddeler Fırat misali
Kıyama kalkmış nice erkek kadın misali
Namussuza hesap soranlarındır
İsmini yazarak mezar taşına
Cemreler taşıdın yurdun kışına
Bakmadın yaşına başına ardına
Bedenini sevdaya sürenlerindir
Tepeden tırnağa tek vücut olup
Sokağa, caddeye meydana dolup
Bayrağı uğruna gül gibi solup
Asım şuuruna erenlerindir
Vatana sevgiyi ibadet bilip
Bayrağı kendine emanet bilip
En büyük rütbeyi şehadet bilip Bu aşkla toprağa girenlerindir.
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