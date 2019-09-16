Başkan Erdoğan: Astana Platformu somut adımlar atabilen yegane girişimdir

Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan: Astana Platformu somut adımlar atabilen yegane girişimdir16.09.2019 19:44
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