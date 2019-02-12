Başkan Erdoğan: Asla pişman değiliz 12.02.2019 14:26

Başkan Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan: ''Milletimizle birlik olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Diline, dinine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizliklerini yüzlerine vurduğumuz için bize düşman oldular. Bundan asla pişman değiliz'' dedi.