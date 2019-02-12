Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Asla pişman değiliz

Başkan Erdoğan: Asla pişman değiliz

12.02.2019 14:26

Başkan Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan: ''Milletimizle birlik olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Diline, dinine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizliklerini yüzlerine vurduğumuz için bize düşman oldular. Bundan asla pişman değiliz'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları