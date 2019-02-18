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Başkan Erdoğan asker eşinin talebini dinledi

18.02.2019 10:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitingi sonrasında ziyaret ettiği AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığında bir asker eşinin talebini dinledi.


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