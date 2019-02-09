Başkan Erdoğan: Artık sabrımız taştı adımlarımızı atacağız

Aydın'da halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''İstanbul Kartal'da bina çöktü fakat bu bina ruhsatsız iskanı yok. 17 vatandaşım şehit oldu 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Parti'li belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Artık sabrımız taştı adımlarımızı atacağız09.02.2019 17:51
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