Başkan Erdoğan: Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark Wonderland Euroasia Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalını hatırlatarak," Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 2 dönem burada seçim kaybeden biriyle Mehmet Bey mukayese edilebilir mi?" ifadelerini kullandı..
Başkan Erdoğan: Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz20.03.2019 14:09
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