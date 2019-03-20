Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz

Başkan Erdoğan: Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz

20.03.2019 14:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark Wonderland Euroasia Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalını hatırlatarak," Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 2 dönem burada seçim kaybeden biriyle Mehmet Bey mukayese edilebilir mi?" ifadelerini kullandı..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları