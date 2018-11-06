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Başkan Erdoğan Ankara'da konuştu

06 Kasım 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programında açıklama yaptı. Erdoğan "10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Hayırlı olsun" dedi.


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