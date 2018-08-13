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Başkan Erdoğan Ankara'da büyükelçilere hitap etti

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyükelçilere hitap etti. Son günlerde Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan: "Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepinizin malumu. Türkiye, ekonomik kuşatmayla karşı karşıyadır. Türkiye'nin ekonomisini, şahsiyetini almak istediler. Buna izin vermedik. Dövizdeki gelişmeler ekonomi dışı. " dedi.

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