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Başkan Erdoğan Ankara'da 15 Temmuz Anma Törenine katıldı

15.07.2019 12:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümü nedeniyle Ankara'da yapılan anma törenlerine katıldı. Külliye'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla tek tek konuştu.


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