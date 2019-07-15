Başkan Erdoğan Ankara'da 15 Temmuz Anma Törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümü nedeniyle Ankara'da yapılan anma törenlerine katıldı. Külliye'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla tek tek konuştu.
Başkan Erdoğan Ankara'da 15 Temmuz Anma Törenine katıldı15.07.2019 12:46
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