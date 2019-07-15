Başkan Erdoğan Ankara'da 15 Temmuz Anma Törenine katıldı 15.07.2019 12:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümü nedeniyle Ankara'da yapılan anma törenlerine katıldı. Külliye'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla tek tek konuştu.