Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı! İşte Başkan Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj 30.08.2019 10:41

Başkan Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve mesajını okudu. İşte Başkan Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj...

Başkan Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, mesajını okudu:

"Tarihimizin altın halklarından birisi olan başta zatı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, milletimizi minnetle anıyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yürüttüğümüz mücadele bu kararlığımızın işaretidir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır" dedi.