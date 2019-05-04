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Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin temsilcileri YSK'yı tehdit ediyor! YSK başkanı neden açıklama yapmıyor? (VİDEO)

04.05.2019 15:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Ana muhalefetin birkaç temsilcisi ne diyorlar? kime diyorlar? YSK'ya. "Kızılay'a çıkamazsın" diyorlar. Tehdit ediyorlar. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda YSK'nın sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı açıklama yapmak suretiyle, siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor'' dedi.


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