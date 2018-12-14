Başkan Erdoğan: "Alçakça bir operasyonla şehit edildi" 14 Aralık 2018, Cuma

Özellikle İsrail'in Kudüs'e yönelik işgal teşebbüslerine hız vermesinin bir başka nedeni de İslam aleminin içinde bulunduğu parçalanmışlıktır. Burada bir şeyin önünde ısrarla duracağım. Yakın zamanda İstanbulumuzda, Suudi Arabistan Başkonolosluğu'nda bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşadık. Cemal Kaşıkçı, başkoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Dışarıda nişanlısı bekliyor. Nikah muamelesi yapmak için içeri giriyor. Tabi bizi Suudi Arabistan'dan aradılar. Ve biz gerek babaya, gerek oğluna her şeyleri anlattık. Ve özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz dediler, buyrun gönderin dedim. Geldi, bizzat kabul ettim. Kendilerine anlattık. İstihbarat şeflerine bütün belgeleri dinlettik, gösterdik. Fakat bütün bunlara rağmen Krala ben şunu sordum. "Bu 15 kişi İstanbul'a niye gönderildi? Bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var? Bunlar İstanbul'a geldiyse konsoloslukta bunlar ne iş yaptı? Bu katili siz biliyorsunuz. Bak ben size adres vereyim, bu katil bu 15 kişinin içinde" dedim. "Eğer isterseniz siz bu katili çıkartısınız ve ilan edersiniz." Bana verdiği cevap şu oldu "Şu anda 18 kişiyi tutukladık. Sonra sayı 22'ye çıktı" Tamam da tutuklamak çıkış yolu değil. Cezası bunların ne oldu? Yargılayamıyorsanız suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin biz yargılayalım.