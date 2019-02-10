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Başkan Erdoğan AKM'nin Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe sıraladı

10.02.2019 14:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada müjde üzerine müjde verdi. Rami Kışlası'na yapılak dev kütüphanenin Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacağını söyleyen Erdoğan, artık kitapta, dergide gazete vergi alınmayacağını ifade etti. İşte Erdoğan'ın o sözleri...


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