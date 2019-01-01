Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı! İşte AK Parti'nin Ankara adayları... 01 Ocak 2019, Salı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti'nin isim isim Ankara'daki adayları... Öte yandan Başkan Erdoğan üç ilçenin Cumhur İttifakı kapsamında aday gösterildiğini söyledi ve o isimleri de açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın Ankara adaylarını açıkladığı o konuşması...