Başkan Erdoğan: "AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye üretmeye devam etsin" 08 Kasım 2018, Perşembe

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin. Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum. Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.