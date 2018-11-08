Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin. Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum. Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.
Başkan Erdoğan: "AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye üretmeye devam etsin"08 Kasım 2018, Perşembe
- Başkan Erdoğan'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat
- Başkan Erdoğan: "TOKİ vasıtasıyla şehircilik hamlesi başlattık"
- Başkan Erdoğan: "AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye üretmeye devam etsin"
- Kreşte kahreden ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar
- Araç sahipleri dikkat! İstanbul'da uygulanmaya başladı
- Trump'tan CNN muhabirine çok sert çıktı
- Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı
- Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim
- Bakan Albayrak: "Faizler düşecek"
- Bakan Albayrak: "Cari açıkta sürpriz gelebilir"
- Bakan Albayrak: "Enflasyonda neticeler alacağız"
- Saçları kısa kesildiği için annesiyle tartışınca kayboldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.