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Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

25.05.2019 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki Ak Parti İl Başkanlığı'na geldi.


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