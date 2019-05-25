Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki Ak Parti İl Başkanlığı'na geldi.
Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda25.05.2019 16:24
- Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
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