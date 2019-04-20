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Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda

20.04.2019 15:13

Başkan Recep Tayip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Başkan Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.


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