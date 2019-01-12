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Başkan Erdoğan ağlayan çocuğa böyle seslendi: Deden kurban olsun sana

12 Ocak 2019, Cumartesi

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşları içinde ağlayan çocuğa seslendi. Başkan Erdoğan, "Deden kurban olsun sana bir dur da ben de seni çok seviyorum. Ağlama yok ağlarsan beni de burada ağlatırsın" dedi.


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