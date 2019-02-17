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Başkan Erdoğan Afyon'da açıkladı: Kılıçdaroğlu'dan kazandığımız tazminatları Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz

17.02.2019 15:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon Mitingi'nde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatları, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğini açıkladı.


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