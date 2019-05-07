Başkan Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla ilgili net konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir" dedi.
Başkan Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım07.05.2019 14:16
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