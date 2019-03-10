Haberler Web TV Başkan Erdoğan Adana'da vatandaşlara seslendi

Başkan Erdoğan Adana'da vatandaşlara seslendi

10.03.2019 14:19

Adana AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 31 Mart seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız. Adana'da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları