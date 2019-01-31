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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Ücretsiz dağıtılacak

31 Ocak 2019, Perşembe

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası döneminde vatandaşlara promosyon olarak dağıtılacağını açıkladığı bez çantalar ilk kez görüntülendi. 'KorumAK ve yaşatmAK için' sloganı yazan bez çantalar ilk kez Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti aday tanıtım toplantısında görücüye çıktı.


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