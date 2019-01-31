Başkan Erdoğan açıklamıştı! Ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası döneminde vatandaşlara promosyon olarak dağıtılacağını açıkladığı bez çantalar ilk kez görüntülendi. 'KorumAK ve yaşatmAK için' sloganı yazan bez çantalar ilk kez Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti aday tanıtım toplantısında görücüye çıktı.
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Ücretsiz dağıtılacak31 Ocak 2019, Perşembe
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