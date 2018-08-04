Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ABD'ye yaptırım kararı 04 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan,"Dün akşama kadar sabrettik. ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız." dedi.