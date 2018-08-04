Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ABD'ye yaptırım kararı

Başkan Erdoğan,"Dün akşama kadar sabrettik. ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız." dedi.
Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ABD'ye yaptırım kararı04 Ağustos 2018, Cumartesi
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