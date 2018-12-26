Başkan Erdoğan açıkladı: Saldırıyı başarıyla engelledik! 26 Aralık 2018, Çarşamba

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerek karşı da yapmalıyız. Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engellediği ve gerçekleştirilecek bir NATO tatbikatına dahil edildi" dedi.