Başkan Erdoğan açıkladı! AKM daha erken tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni’nde konuştu ve flaş mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, 24 ayda tamamlanması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihini canlı yayında öne aldırdı. İşte Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yüklenici firmanın yetkilileriyle gerçekleştirdiği o diyaloglar.
Başkan Erdoğan açıkladı! AKM daha erken tamamlanacak10.02.2019 14:21
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