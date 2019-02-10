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Başkan Erdoğan açıkladı! AKM daha erken tamamlanacak

10.02.2019 14:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni’nde konuştu ve flaş mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, 24 ayda tamamlanması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihini canlı yayında öne aldırdı. İşte Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yüklenici firmanın yetkilileriyle gerçekleştirdiği o diyaloglar.


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