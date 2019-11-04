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Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? Kritik kabine sonrası İbrahim Kalın açıkladı

04.11.2019 18:55

Kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi?" sorusunu yanıtladı. Kalın, “Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir." dedi.


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