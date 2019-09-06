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Başkan Erdoğan Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışında konuştu

06.09.2019 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan, "Sancak Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Hayır sahiplerini tebrik ediyorum." dedi.


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