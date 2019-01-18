Haberler Web TV Başkan Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı kabul etti

18 Ocak 2019, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları