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Başkan Erdoğan: ABD’den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz

06.08.2019 13:34

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge hazırlığına ilişkin "ABD’den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Türkiye müttefikleriyle veya milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırdır. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez." ifadelerini kullandı.


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