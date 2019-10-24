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Başkan Erdoğan: ABD terörist Mazlum'u bize teslim etmeli

24.10.2019 21:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında ‘Cumhurbaşkanı Özel’ programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize." dedi.


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