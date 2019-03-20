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Başkan Erdoğan ABD gazetesine yazdı: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynı

20.03.2019 12:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD gazetesine yazdı. Başkan Erdoğan, "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynı. Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma atıfta bulunması manidardır. Türk Emniyeti olayı aydınlatmak için işbirliği içinde" ifadesini kullandı.


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