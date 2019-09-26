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Başkan Erdoğan: ABD, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili gerekli adımları atmalıdır (Video)

26.09.2019 03:24

Yatırım Konferansı Gala Yemeği'nde önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. ABD makamlarının bu konuda gerekli adımları atmaları beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.


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