Başkan Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Satterfield’ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Başkan Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti28.08.2019 15:16
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