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Başkan Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

28.08.2019 15:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Satterfield’ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


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