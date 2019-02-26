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Başkan Erdoğan: AB samimi değil idamcı Sisi'nin davetine katıldılar

26.02.2019 15:56

Giresun mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "AB samimi değil, idamcı Sisi'nin davetine katıldılar." diyerek sert çıktı.


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