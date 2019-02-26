Giresun mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "AB samimi değil, idamcı Sisi'nin davetine katıldılar." diyerek sert çıktı.
Başkan Erdoğan: AB samimi değil idamcı Sisi'nin davetine katıldılar26.02.2019 15:56
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