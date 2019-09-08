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Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti (Video)

08.09.2019 02:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti. Milli takıma başarı dileğinde bulunan Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.


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