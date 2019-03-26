Başkan Erdoğan, A Haber, Atv, A Para, ANews, A2 ve A Haber Radyo ortak yayınına konuk olacak

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri ATV, A Haber ortak yayınında değerlendirecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirecek.
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 20:00'da A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında.
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