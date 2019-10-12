Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız 12.10.2019 21:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.