Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.
Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız12.10.2019 21:23
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