Yol Durumu

Başkan Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek

27 Ağustos 2018, Pazartesi

Başkan Erdoğan, Türkiye- Rusya ve İran zirvesi için 7 Eylül'de İran'a gidiyor.

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