Başkan Erdoğan, Türkiye- Rusya ve İran zirvesi için 7 Eylül'de İran'a gidiyor..
Başkan Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Başkan Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek
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