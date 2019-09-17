Son dakika haberine göre; Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. Milli Güreşçimiz ilk tebrik eden ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. BaşkanErdoğan, Rıza Kayaalp minderde bayrağımızla sevinç turu atarken telefonla arayıp tebriklerini iletti. O anlar kameraya böyle yansıdı...
Başkan Erdoğan 4. kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i arayarak tebrik etti! O anlar kamerada (Video)17.09.2019 17:13
- Başkan Erdoğan 4. kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i arayarak tebrik etti! O anlar kamerada (Video)
- Son dakika haberi: Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
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