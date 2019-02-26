Başkan Erdoğan: 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Yüzde 64.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'na sahip çıktınız. Biliyorsunuz şimdi önümüzde 31 Mart imtihanı var. Şimdi 2023 hedefleri öncesinde önümüzde son bir viraj var. Ülkemiz için, daha güçlü bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz.'' dedi.
Başkan Erdoğan: 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik26.02.2019 16:10
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