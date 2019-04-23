Başkan Erdoğan "23 Nisan Özel Oturumu" için TBMM'de

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 23 Nisan Özel Oturumu için TBMM'ye geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclis'e geldi.
Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı Mustafa Şentop karşıladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.